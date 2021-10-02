Москва, 2 октября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир заявил о необходимости освобождения корреспондента издания «Комсомольская правда в Беларуси» Геннадия Можейко, арестованного в ночь с 1 на 2 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Шафир подчеркнул, что журналисту не было предъявлено обвинений в терроризме или иной какой-либо преступной деятельности, а значит он должен быть немедленно отпущен.

«По нашим данным подтвердилось, что он задержан и находится сейчас в Минске. Он до сих пор сам не выходит на связь ни с родными, ни с коллегами по изданию. Насколько мы знаем, ему не предъявлялись обвинения, связанные с террористической деятельностью, с преступной какой-то деятельностью, из чего мы можем предполагать, что он задержан по причине своей профессиональной деятельности, по причине материалов, которые он готовил для своего издания, то есть, по факту за то, что он является журналистом и выполняет свои журналистские обязанности», — отметил Можейко в комментарии ТАСС.

Секретарь союза журналистов подчеркнул, что профессиональная деятельность Шафира не может быть поводом для его задержания, а значит он должен быть немедленно освобожден.

Напомним, журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября, в настоящее время он находится в изоляторе в Минске. Данную информацию сообщило издание со ссылкой на слова матери корреспондента.

В квартире задержанного проводились обыски, которые осуществлялись на основании постановления в котором фигурировали статьи уголовного кодекса о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорбления представителей власти.