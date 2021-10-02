Секретарь СЖР потребовал освободить журналиста, задержанного в Минске
Москва, 2 октября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир заявил о необходимости освобождения корреспондента издания «Комсомольская правда в Беларуси» Геннадия Можейко, арестованного в ночь с 1 на 2 октября. Об этом сообщает ТАСС.
Шафир подчеркнул, что журналисту не было предъявлено обвинений в терроризме или иной какой-либо преступной деятельности, а значит он должен быть немедленно отпущен.
Секретарь союза журналистов подчеркнул, что профессиональная деятельность Шафира не может быть поводом для его задержания, а значит он должен быть немедленно освобожден.
Напомним, журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября, в настоящее время он находится в изоляторе в Минске. Данную информацию сообщило издание со ссылкой на слова матери корреспондента.
В квартире задержанного проводились обыски, которые осуществлялись на основании постановления в котором фигурировали статьи уголовного кодекса о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорбления представителей власти.