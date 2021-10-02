Москва, , 16:46 — REGNUM То, что противники газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) попытаются помешать процедуре по сертификации проекта, допускают в российском МИД. Об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко РИА Новости.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны, — сказал Грушко. — И мы (власти России) твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится».

При этом он добавил, что как будут действовать противники проекта, пока сложно сказать.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что паузы в работе по введению в строй газопровода СП-2 на фоне смены власти в Германии нет.

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