Ташкент, 2 октября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В Ташкенте 1 октября состоялась экологическая акция, в ходе которой на пустующем участке земли в центре столицы Узбекистана создан небольшой сквер.

(сс) Otoirov Ташкент, Узбекистан

Как сообщил ИА REGNUM общественный деятель и журналист Абу-Али Ниязматов, на участке размером около 0,5 га, расположенном на пересечении автомобильных путей, высажены десятки саженцев пенсильванского ясеня и катальпы.

«Недавно президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал на то, что в Ташкенте не остается открытого пространства, где люди могли бы гулять, заниматься спортом и отдыхать на свежем воздухе со своими детьми и призвал сделать столицу зеленым городом», — отметил Ниязматов.

Общественность города, отметил собеседник агентства, с удовольствием откликнулась на этот посыл главы государства и провела сегодня «первую, но не последнюю акцию по высадке деревьев».

»В наших планах организация десятков таких скверов по всему Ташкенту», — добавил Ниязматов.

Акция организована АКБ Tenge Bank и администрацией фейсбук-группы Уят. уз, при содействии хокимията (администрации) Яшнабадского района Ташкента.