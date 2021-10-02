Ташкент, 2 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В рамках реализации проводимой президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым политики сохранения уникального культурно-исторического наследия реализуется проект по реставрации бывшей резиденции князя Романова. Об этом сообщил журналистам 2 октября вице-премьер правительства Узбекистана Азиз Абдухакомов.

Giorgio Minguzzi Флаг Узбекистана

«Это уникальный проект, который проводится под патронажем президента Шавката Мирзиёева, в него вовлечены международные профессионалы в области архитектуры и реставрации», — отметил Абдухакимов.

По его словам, главной целью проекта является сохранение этого уникального памятника архитектуры и прилегающую к нему парковой зоны для будущих поколений.

«Дворец будет воссоздан в первоначальном виде, в том виде, который существовал во времена его первого владельца. Изучены масса архивных документов, фотографий. Вернуться прежние элементы декора, пандус, парковая скульптура. Помимо мраморных и бронзовых скульптур, некогда украшавших резиденцию, туда вернуться 120 единиц живописи и графики, 20 предметов мебели», — подчеркнул вице-премьер.

Абдухакимов отметил, что основным акцентом в проекте станет создание в бывшей резиденции Романова выставочного пространства, открытого для публики, а также предназначенного для проведения социальных и культурных мероприятий.

Дворец Великого князя построен в 1891 году в актуальном для того времени стиле «модерн» по проекту архитекторов Бенуа и Гейнцельмана. Изящное двухэтажное здание украшено резными решетками, окнами необычной формы, башнями и другими декоративными элементами. Во дворце располагалась библиотека, оранжерея и зимний сад.