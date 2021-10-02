Москва, 2 октября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переход от западноцентричной модели глобального развития к многополярному миру будет длительным процессом. Об этом он сообщил во время выступления на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Этап или эпоха в мировом развитии сегодня — переход к глобальной многополярности. Период будет длительным, он уже многие годы продолжается. Конечно же, переход от западноцентричной модели во главе с США к более демократичному, более устойчивому миропорядку будет длительным. Но то, что центр мирового развития уже сместился из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион и в его ключевую часть — Евразию, это, наверное, очевидно всем», — отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что для разрешения глобальных противоречий сегодня необходимо соблюдать баланс интересов.