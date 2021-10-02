Кемерово, 2 октября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прокомментировал встречу с президентом России Владимиром Путиным. Краткий итог он опубликовал на своей странице в Facebook.

Сергей Цивилёв/Ficebook Сергей Цивилёв доложил президенту РФ о работе по развитию Кузбасса

«Доложил президенту о работе по развитию региона и планах по диверсификации экономики, а также попросил о поддержке значимых для Кузбасса инициатив», — написал Цивилёв.

Он отметил, что федеральная помощь нужна при реализации новых региональных программ по строительству медучреждений и капитальному ремонту детских садов — «Моя новая поликлиника» и «Мой новый детский сад». Также глава региона попросил о поддержке в развитии курорта «Шерегеш».

Цивилёв «поделился» с президентом планами по созданию особой экономической зоны на территории Кемерова и Топкинского округа. А также попросил поддержать идею о расширении Кемерова и Новокузнецка до городов-миллионников.

«В этом году президент уделяет особое внимание области. По его поручению утверждена программа социально-экономического развития региона до 2024 года, он лично поздравил кузбассовцев с 300-летием в день юбилея. Сегодня Владимир Путин оценил наши дальнейшие планы. Благодарю президента за поддержку Кузбасса», — сказал Сергей Цивилёв.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.