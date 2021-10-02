Казань, 2 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Футболисты казанского «Рубина» на своем поле уступили «Нижнему Новгороду» в матче десятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 2 октября на стадионе «Центральный» в Казани, завершилась со счётом 0:1.

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Героем встречи в составе гостей стал Николай Калинский, который забил с пенальти мяч на 61-й минуте.

Отметим, что после десяти матчей в чемпионате России «Нижний Новгород» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Футболисты «Рубина», в активе которых также 14 баллов, находятся на восьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября футболисты московского «Спартака» обыграли подмосковные «Химки» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счётом 3:1.

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