Оренбург, 2 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области 1 октября выявили ещё 356 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе было официально зарегистрировано 77 367 таких случаев. Из числа новых пациентов 49,2% граждан находятся в возрасте от 18 до 44 лет, а 12,1% — дети и подростки.

Выздоровели уже 65 775 человек. Из них 349 выписали в последние сутки.