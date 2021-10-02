Москва, 2 октября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 30 авиарейсов. Об этом в субботу, 2 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолет

Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 11 рейсов; в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще 12 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 2 октября в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в столице составит +10… +12 °C.