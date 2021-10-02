Киев, , 16:04 — REGNUM В Киеве может стать принудительной вакцинация от COVID-19. Об этом, как сообщает телеканал «112 Украина», заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Виталий Кличко Kyivcity.gov.ua

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По его словам, если жители Киева хотят свободно зайти в общественное учреждение или ездить в общественном транспорте, им придется сделать прививку от COVID-19.

«Это как принудительно, — заявил Кличко. — Но это забота о самом ценном — здоровье людей».

Как передавало ИА REGNUM, общее число выявленных на Украине случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 2,4 млн.