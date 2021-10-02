Калуга, 2 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Расположенный в Калужской области завод «ПСМА Рус» начал поставки дизельных двигателей в страны Западной Европы. Об этом сообщает пресс-служба группы Stellantis.

Пресс-служба правительства Калужской области Врио губернатора Калужской области посетил завод ООО «ПСМА Рус»

Первые поставки дизельных двигателей стандарта Евро 5 в страны Западной Европы начались осенью 2021 года. До конца года предприятие рассчитывает начать экспорт в страны Латинской Америки и Северной Африки. Отмечается, что поставки дизельных заводов за пределы России стали еженедельными.

По итогам первых девяти месяцев текущего года объёмы производства «ПСМА Рус» выросли на 400% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. В частности, в текущем году на заводе была внедрена новая платформа для производства мини-фургонов Peugeot, Citroen и Opel.

«ПСМА Рус» является совместным предприятием Stellantis и Mitsubishi Motors по производству легковых автомобилей. Завод был запущен в 2010 году. Расширение объёмов производства на заводе в Калужской области проводится в рамках специального инвестиционного контракта с министерством промышленности и торговли РФ.