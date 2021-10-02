Новосибирск, 2 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 2 октября, начался инспекционный визит Международной федерации волейбола FIVB. Об этом сообщает региональное правительство.

KeithJJ Волейбол

В областной администрации подчёркивают, что при подготовке к проведению группового этапа FIVB чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, который пройдет в Новосибирске в 2022 году, учитываются все необходимые детали.

«Волейбол входит в регионе в тройку наиболее популярных видов спорта. Более 20 тысяч жителей Новосибирской области занимаются этим видом спорта, а количество болельщиков исчисляется сотнями тысяч. Мы заинтересованы в том, чтобы чемпионат прошёл на высоком организационном уровне, поэтому в регионе ведётся систематическая подготовка к соревнованиям. Основная площадка чемпионата — региональный центр волейбола», — отметил губернатор региона Андрей Травников.

Технический директор Международной федерации волейбола Стивен Таттон отметил, что федерация тесно сотрудничает с организационным комитетом по подготовке к групповому этапу чемпионата.

«При подготовке к проведению чемпионата мира вы учитываете все малейшие детали, — сказал Таттон представителям региона. — Мы продолжим работу с оргкомитетом, с правительством Новосибирской области для проведения Чемпионата на самом высоком уровне. Уверены, что спортсмены и фанаты получат прекрасный опыт здесь, в Сибири».

Он подчеркнул, что уже определены команды-игроки, и в их число вошли одни из сильнейших волейбольных команд — мужские команды группы С из Польши, Болгарии, Мексики, США. Матч открытия чемпионата состоится 26 августа между командами России и Туниса в Санкт-Петербурге. В дальнейшем к проведению игр подключатся также Калининград, Ярославль и Казань.