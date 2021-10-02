Москва, 2 октября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Главком ВСУ занимается саморекламой. Об этом 1 октября заявил кореспонденту ИА REGNUM председатель Патриотической ассоциации Донбасса Алексей Селиванов.

ВСУ

«Главнокомандующий вооруженными силами Украины, военный преступник генерал Залужный — персонаж довольно попсовый. Свою репутацию он пытается создавать громким фанфаронством. То он мечтает на танке проехаться по Арбату, то он милостиво разрешает своим подчиненным открывать огонь по Донбассу», — заявил политолог.

«Ничего нового этот нарцисс не сказал. Мы и так знаем, как и когда украинские вооруженные формирования открывали и открывают огонь. Даже мониторинговая миссия ООН отмечает, что 81% погибших от обстрелов — это именно жители ЛДНР, и 80% обстрелов мирных объектов — это тоже огонь украинцев по республикам», — отметил Селиванов.

«Бравурные заявления Залужного — не более, чем самопиар. Которым относительно недавно назначенный глава украинских военных пытается выделиться на фоне своих предшественников — таких же бледных и бездарных военачальников. Но менее активных в саморекламе», — заявил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главком ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил о выходе украинской стороны из перемирия в Донбассе: теперь командиры украинских подразделений вольны открывать огонь по территории ДНР и ЛНР по своему усмотрению.