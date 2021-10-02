Кемерово, 2 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В кузбасском посёлке Малиновка после капитального ремонта открылась комплексная спортивная школа. Теперь в комфортных условиях заниматься спортом смогут не только 170 учащихся школы, но и все сельчане, сообщает региональное правительство.

Администрация правительства Кемеровской области Спортшкола в Малиновке

«Обновление спортшколы велось в рамках государственно-частного партнёрства. 2,5 млн рублей выделили на капитальный ремонт из областного бюджета. Остальные расходы взяли на себя местный бюджет и представители угольной компании. Всего на обустройство спортшколы было направлено более 20 миллионов рублей», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

В двухэтажном здании (882 кв.м.), построеном в 1966 году, заменили окна, двери, отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию, электроснабжение, вентиляцию. Также капитально отремонтирована кровля, установлена новая система видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализации. Закуплен современный спортивный инвентарь, оборудование, мебель и комплекс уличных тренажёров.