Астана, 2 октября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Казахская теннисистка Юлия Путинцева проиграла представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк в финальном матче турнира в Нур-Султане. Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Robbie Mendelson Юлия Путинцева

Бельгийская спортсменка обыграл теннисистку из Казахстана в трех сетах со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

Матч продолжался в течение 2 часов 22 минут. За это время Путинцева один раз подала навылет, четыре раза ошиблась при подаче и смогла реализовать 6 из 11 возможных брейк-пойнтов. Ее оппонентка подала навылет два раза, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейков из 14 брейк-пойнтах.

Отметим, это пятая победа Ван Эйтванк на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), общий призовой фонд турнира в Нур-Султане составил $235 238.