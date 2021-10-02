Вашингтон, 2 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Кинокомпания Disney и актриса Скарлетт Йоханссон пришли к компромиссу в споре о нарушениях условий контракта. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Marvel Cinematic Universe Скарлетт Йоханссон в роли «Чёрной вдовы»

Условия сделки не разглашаются. Актриса завила, что рада разрешить разногласия с Disney. Она добавила, что ждёт дальнейшего сотрудничества с кинокомпанией.

Разногласия Йоханссон и студии Disney начались после выхода в прокат фильма «Чёрная вдова». Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции компания Disney выпустила этот фильм на своём сервисе Disney+ одновременно с началом проката в кинотеатрах.

Йоханссон заявила, что это привело к снижению кинотеатральных сборов, а также зависящего от сборов вознаграждения. Актриса подала соответствующий иск в суд Лос-Анджелеса.