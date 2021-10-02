Тбилиси, , 15:38 — REGNUM В Грузии явка на голосование в ходе выборов в органы местного самоуправления 2 октября к 15:00 тбилисского времени (14:00 мск) составила 33,18%. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани.

Избирательный участок в Грузии (сс) OSCE Parliamentary Assembly

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«Явка избирателей на это время составила 17,72%. На участки пришли 1 160 143 избирателя», — сказала Иоселиани.

Во время выборов в парламент Грузии в 2020 году на 15:00 явка была немного выше и достигла 36,45%. В 2017 году, когда шло голосование на выборах в органы местного самоуправления за семь часов проголосовали 29,84% избирателей.

Стоит отметить, что лидеры оппозиционных партий Грузии называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны покажут отношение к правящей партии «Грузинская мечта». Если партия наберёт менее 43%, оппозиция будет требовать проведения досрочных выборов в парламент.

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