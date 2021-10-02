В Тюменской области выявили уже более 62 тыс. носителей коронавируса
Тюмень, 2 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Тюменской области 1 октября обнаружили ещё 243 случая заражения коронавирусом. Эти сведения приводит оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 62 241 заразившегося. Вылечились 54 069 пациентов.
Среди новых выявленных пациентов обнаружили 25 детей. А из числа госпитализированных 26 граждан подключены к аппаратам ИВЛ.