Кемерово, 2 октября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Алексей Редькин вступил в должность депутата парламента Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте Законодательного собрания региона.

Sndko.ru Сессия парламента Кузбасса

«Депутат, избранный от партии «Единая Россия», будет представлять в парламенте Кузбасса интересы жителей Мысков, — говорится в официальной информации. — Напомним, Алексей Редькин набрал почти 40 тыс. голосов».

По официальным данным, Алексей Редькин родился с 2004 года руководит парком культуры и отдыха «Антошка», в 2005 году возглавил региональный штаб организации «Молодая гвардия «Единой России», с 2016 года работал в составе IV созыва Кемеровского городского совета народных депутатов, является региональным координатором Центра поддержки гражданских инициатив.