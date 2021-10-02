Краснодар, 2 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» проявляет интерес к бразильскому защитнику стамбульской команды «Галатасарай» Маркану. Об этом 2 октября сообщает Tgrthaber.

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По данным источника, краснодарская команда продолжит повышать сумму своего предложения за 25-летнего футболиста для того, чтобы приобрести игрока во время зимнего трансферного окна.

При этом главным претендентом на защитника является неаполитанский клуб «Наполи», который предложил за футболиста €10 млн.

Отметим, во время летнего появились сообщения о том, что «Краснодар» предложил за Маркана «Галатасараю» €8 млн, однако в турецком клубе отказались от возможности такой сделки.