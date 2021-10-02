Тбилиси, , 15:17 — REGNUM Появление в Грузии осужденного и разыскиваемого за множество преступлений экс-президента Саакашвили и последовавший за его «лайвами» в соцсетях арест и отправление в тюрьму стали главной темой обсуждения в грузинском обществе, которое такого «интересного» повода давно не получало. Не обошлось здесь и без «интересов» России, в которых грузинские пользователи соцсетей попеременно уличают то самого Михаила Саакашвили, то правящую партию «Грузинская мечта».

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Интересно, что повод для обсуждения темы России находят и в тех откликах, которые последовали на прибытие Саакашвили в Грузию из Москвы.

Грузинские информационные агентства перевели на грузинский и запостили в соцсетях комментарий пресс-спикера президента России Дмитрия Пескова, который заявил: «Там, где Саакашвили, там всегда цирк».

«Да, это так, — согласилась пользователь И. А, и пояснила, — где Саакашвили, там всегда зрелища, правда, очень грубые, безвкусные зрелища. А самое плохое, что в постановке этих ужасных зрелищ у него есть сторонники».

«Цирк — это сама Россия, несчастные вы. Этого вам никто не переведет. Поэтому говорю на международном языке: idi nax…», — возмущенно возразил Пескову пользователь К.К.

«Где Путин, там кровь», — поддержал его пользователь Р.Б.

«Я в Германии, и на российской передаче дебаты идут. Знали бы вы, как радуются они аресту Миши. Сам русский народ любит грузин, но политики все портят. Только из-за этого я хочу, чтобы Миша победил», — написала пользователь Н.Ш.

А грузинский эксперт Амиран Салуквадзе на своей странице в соцсети Facebook запостил комментарий Жириновского, который тот сделал «по вопросу об аресте Саакашвили» и в котором обещал, что «ЛДПР спасет Мишико». Сам автор поста комментировать слова российского политика не стал, лишь добавил «Без комментариев!» Но у пользователей этот пост вызвал протест.

«Какой вы болван, что постите это», — возмутилась Н.Ч.

«Может, к интеллекту обратитесь, который покинул вас», — возразила ей Д.Х.

«А у вас и Салуквадзе интеллект есть? И чьими высказываниями делитесь? Как можно ненавидеть страну (и ее бывшего президента), чтобы делиться словами оккупанта», — ответила Н.Ч.

Обсуждение ареста Саакашвили продолжилось на страницах других пользователей соцсетей.

«В конце-концов исполнилась мечта тех, кого обидел Саакашвили. Наверное, его убрали и Америка, и Россия, так как свободно выдали Грузии», — написала пользователь А.Л.

«Это спектакль нац-коцев (ходячие в народе сокращения партий ЕНД и «Грузинская мечта» — И.И.), выставленный на посмешище народа. Если народ за ум не возьмется и втянется в их игры, произойдет большое противостояние, а они убегут и оставят нас в пасти России. Именно это они и задумали», — предположил пользователь Л.М.

«Если только мы спасемся от России», — продолжила тему Л.А.

«До этого же мы шли по планам Америки, и поэтому стали счастливым населением», — иронично заметила Ц.Б.

«Очередная авантюра по договоренности с Америкой. Может, в личных интересах Сурена (так в Грузии еще именуют Саакашвили, намекая на его армянское происхождение — И.И.). Кто верит, что он по своей воле приехал. Посмотрите, что будет дальше. Ничего хорошего. Нам мозги пудрят и свои темные дела делают», — констатировал Т.Х.

Дискуссию на этом моменте увенчал пользователь В.Б., наградивший Саакашвили лестными эпитетами.

«Свободу кавказскому Джорджу Вашингтону, отцу-учредителю грузинского государства, личному узнику Путина», — написал В.Б.