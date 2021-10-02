Москва, 2 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) обсудят новые правила обгона в лыжных гонках, которые предлагает комитет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом 2 октября сообщил технический делегат FIS и спортивный судья Вячеслав Веденин.

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«Мы внутри федерации, судейского коллектива совместно с Еленой Валерьевной Вяльбе (президент ФЛГР — ред.), которая входит в совет FIS, все, конечно, обсудим», — приводит его слова ТАСС.

Также Венедин отметил, что в течение ближайшего времени в Сыктывкаре состоится семинар технических делегатов, на котором также будут обсуждать все предлагаемые изменения.

«Мы ждем от международной федерации также дополнительных разъяснений, которые должны обязательно последовать после публикации проекта новых правил», — добавил судья.

Отметим, 1 октября состоялось заседание комитета FIS по лыжным гонкам, на котором окончательно сформулировали предложения по изменениям правил обгона спортсменами.