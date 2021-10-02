Москва, 2 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочку. Указ о присуждении наград опубликован на официальном портале правовой информации.

Roscosmos.ru Александр Скворцов

Государственные награды присвоены за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики. Также в указе отмечается мужество Скворцова и Скрипочки, проявленное в ходе длительной экспедиции на Международной космической станции.

Инструктор-космонавт-испытатель 1 класса Александр Скворцов совершил три полёта на МКС в 2010, 2014 и 2019 годах. Общее время космических экспедиций превысило 545 суток.

Космонавт Олег Скрипочка также совершил три полёта на МКС в 2010, 2016 и 2019 годах. В 2011 году обоим космонавтам были присвоены звания Героев Российской Федерации.