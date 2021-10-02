Москва, , 15:13 — REGNUM Попытка сорвать сертификацию проекта «Северный поток — 2» и денонсация Минских соглашений может быть причиной обострения Украиной ситуации на Донбассе. Об этом 1 октября заявил кореспонденту ИА REGNUM российский публицист и волонтёр Максим Костин.

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«На «той стороне», на Украине, прекрасно понимают, что успеха они не разовьют, и что все угрозы не более, чем слова, которые быстро будут торчать у них в глотке в случае реального обострения обстановки до уровня полномасштабной войны», — заявил политолог.

«Само собой, постоянной целью таких демаршей, является показное игнорирование «Минских» документов с целью их денонсации. Ещё одной возможной причиной атаки может стать запуск и прохождение сертификации газопроводом «Северный поток — 2», работа которого бьёт как по интересам Киева, так и по интересам разных стран в Евросоюзе», — пояснил Костин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко допустил денонсацию Украиной Минских соглашений.