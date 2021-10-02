Улан-Удэ, 2 октября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ сбили малолетнего велосипедиста. Инцидент произошёл днём 2 октября на улице Краснофлотская, сообщает портал «Байкал-Daily».

Велосипед

Предварительно установлено, что наезд на ребёнка 25-летний водитель за рулём микроавтобуса Toyota Hiace. Молодой человек, как отмечается, не имел водительских прав.

В результате пострадавший был госпитализирован в больницу с тяжёлыми травмами. Правоохранители устанавливают личность мальчика, на вид ему 8−9 лет, славянской внешности, ехал на велосипеде «Форвард».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Улан-Удэ 36-летний водитель автомобиля Daewoo на улице Маяковского вне пешеходного сбил 10-летнего мальчика.

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