Студент в Омске расплачивался купленными в сети фальшивыми купюрами
Омск, 2 октября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Омске правоохранитеди задержали 20-летнего студента, подозреваемого в распространении фальшивых купюр. Возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МВД по Омской области.
По данным ведомства, учащийся одного из вузов города купил фальшивые пятитысячные купюры через интернет. Одной из них он успешно расплатился за кофе. Банкноту впоследствии изъяли, а при обыске у подозреваемого нашли ещё две фальшивки в диванной подушке.
«Кроме того, оперативники установили, что студент неоднократно пытался сбыть две оставшиеся купюры, но продавцы распознавали сомнительные банкноты, поэтому получить в качестве сдачи настоящие деньги он не мог», — отметили в МВД.
Студент в настоящее время заключён под домашний арест. Ему теперь грозит до 8 лет лишения свободы. Полицейские, тем временем, устанавливают личность продавца поддельных купюр.
Читайте также: В Рязани замдиректора магазина заменил на фальшивки более миллиона рублей