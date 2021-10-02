Омск, 2 октября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Омске правоохранитеди задержали 20-летнего студента, подозреваемого в распространении фальшивых купюр. Возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МВД по Омской области.

18.мвд.рф Фальшивая купюра

По данным ведомства, учащийся одного из вузов города купил фальшивые пятитысячные купюры через интернет. Одной из них он успешно расплатился за кофе. Банкноту впоследствии изъяли, а при обыске у подозреваемого нашли ещё две фальшивки в диванной подушке.

«Кроме того, оперативники установили, что студент неоднократно пытался сбыть две оставшиеся купюры, но продавцы распознавали сомнительные банкноты, поэтому получить в качестве сдачи настоящие деньги он не мог», — отметили в МВД.

Студент в настоящее время заключён под домашний арест. Ему теперь грозит до 8 лет лишения свободы. Полицейские, тем временем, устанавливают личность продавца поддельных купюр.

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