Лозанна, Швейцария, 2 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В начале декабря нынешнего года в Стамбуле пройдет чемпионат мира по боксу среди женщин. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA).

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«Я рад сообщить, что чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Стамбуле. Турция — страна с большой боксерской историей. Я хотел бы поблагодарить турецкие власти в лице президента страны, премьер-министра, Турецкую федерацию бокса и многих других за поддержку», — приводит пресс-служба слова президента AIBA Умара Кремлева.

Также он уточнил, что в настоящее время AIBA меняется и федерации в скором предстоит большая реформа, добавив, что организация много работает на благо национальных федераций и реализует большую программу финансовой поддержки.

«Равенство полов — одна из наших главных целей в боксе, рад подтвердить, что призовые для победителей будут такими же, как и на мужских соревнованиях. Призовой фонд установлен в размере $2,6 млн, за первое место — $100 тыс., серебряные призеры получат $50 тыс., бронзовые — $25 тыс.», — добавил Кремлев.

При этом отмечается, что точная дата проведения чемпионат мира по боксу среди женщин будет сообщены позднее и уточняется, что мировое первенство по боксу среди мужчин состоится в Белграде с 24 октября по 6 ноября.