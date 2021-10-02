Баку, 2 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев готов провести двухстороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом азербайджанский президент заявил в интервью испанскому агентству EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Я готов поговорить с господином Пашиняном в любое время, когда будет готов он», — сказал Алиев.

Он отметил, что данные переговоры могли бы стать подтверждением окончания войны и позволили бы «перевернуть эту страницу». Глава Азербайджана напомнил, что в январе 2021 года он встречался с Пашиняном при содействии президента России Владимира Путина. Тогда стороны согласовали мероприятия по разблокировке транспортной инфраструктуры в регионе.

Стоит отметить, что отношения между Ереваном и Баку накаляются. 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». Кроме того, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию.