Златоуст, Челябинская область, 2 октября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Челябинской области на станции Кропачево сошли с рельсов пять вагонов с углём. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Инцидент произошёл 2 октября. По предварительным данным, груз не был повреждён. Пострадавших нет, задержек в движении поездов также не случилось.

Следователи и представители Уральской транспортной прокуратуры устанавливают обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.