Москва, 2 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. По итогам сентября 2021 года на российском авторынке зафиксирован рост цен на новые автомобили 21 марки. Об этом сообщает портал «Цена Авто».

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Лидеры рынка — отечественный производитель LADA и южнокорейская компания Kia — дважды пересматривали цены на свои автомобили в первый месяц осени. За месяц изменились цены на все 22 модели LADA, представленные на рынке. Цены выросли от 2% до 4,2%. Стоимость автомобилей Kia изменилась в диапазоне от 0,4% до 2%.

Также в массовом сегменте изменились цены на автомобили Hyundai, Renauld, Skoda и УАЗ. Прибавка в цене на различные модели этих марок составила от 5 тыс. рублей до 52 тыс. рублей.

Для некоторых моделей было отмечено снижение цен. В частности, в сентябре уменьшилась стоимость универсала Volksvagen Caddy и кроссовера Mitsubishi Eclipse Gross. При этом другие модели этих марок подорожали в первый месяц осени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года до сентября легковые автомобили на российском рынке подорожали на 7%.