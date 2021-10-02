Москва, , 14:40 — REGNUM Перемирие в Донбассе изначально не соблюдалось украинской стороной. Об этом 1 октября заявил кореспонденту ИА REGNUM российский публицист и волонтёр Максим Костин.

Война в Донбассе

«Перемирие на Донбассе прервано официально. Об этом в открытую заявил главком ВСУ. Впрочем, эти его слова просто стали констатацией факта. Так называемое «соглашение о прекращении огня» было всего лишь предвыборной уловкой Зеленского и не соблюдалось украинской стороной,. Уже несколько недель представители «незалежной» в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращении огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины — ИА REGNUM) попросту игнорируют любые запросы со стороны военных ЛДНР о прекращении провокаций. То есть, смертельная «игра» давно шла в одни ворота. Такое признание высшего офицера ВС Украины ничего не означает и не означало», — заявил политолог.

Такие «откровения», скорее всего, объясняются подготовкой очередной провокации — возможно крупной, на линии разграничения, заключил Костин.

Напомним, что ранее главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил о том, что ВСУ будут открывать огонь по Донбассу без согласования.