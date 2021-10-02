Самара, 2 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Женский состав московского футбольного клуба «Локомотив» с минимальным счетом переиграл санкт-петербургскую команду «Зенит» в финальном матче Кубка России среди женских команд. Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ann Odong Женский футбол

Игра проходила на поле «Солидарность-Арены» в Самаре и закончилась победой «Локомотива» со счетом 1:0.

Автором единственного забитого во встрече мяча стала Нелли Коровкина (3-я минута).

Отметим, это вторая победа в Кубке России по футболу среди женщин для «Локомотива», которая также стала второй подряд. В минувшем году женский состав «железнодорожников» обыграл в финале в серии послематчевых пенальти другую московскую команду — ЦСКА.