Москва, 2 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин подтвердил информацию о том, что журналист его издания в Белоруссии Геннадий Можейко пропал.

(сс) Mikkalai Здание КГБ Белоруссии

Напомним, что Можейко взял интервью у знакомой убитого в перестрелке с КГБ Андрея Зельцера.

«Мы не можем парня этого нашего найти. Он жил без семьи, один жил, и у нас нет сейчас связи с родителями. <…> Он не отвечает нам со вчерашнего дня, с 16:00. То, что он куда-то пропал, — подтверждаем, но куда. <…> Пока больше не можем ничего сказать», — заявил Сунгоркин журналистам.

Позднее появилась информация, что Можейко был задержан в Минске. По другим данным, он был задержан в Москве.