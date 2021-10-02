Рим, 2 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Нападающий римского футбольного клуба «Лацио» Чиро Иммобиле из-за полученной в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с московской командой «Локомотив» травмы выбыл на неопределённый срок. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба команды из Рима.

Clément Bucco-Lechat Чиро Иммобиле

Уточняется, что во время игры с «Локомотивом» 31 — летний итальянский футболист получил легкую травму полуперепончатой мышцы правого бедра.

Отметим, матча второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами «Лацио» и «Локомотив» состоялся 30 сентября в Риме и закончился победой хозяев со счетом 2:0.