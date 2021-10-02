Вашингтон, 2 октября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Лучшими работами американского актёра Уилла Смита в кино стали роли в фантастической комедии «Люди в чёрном» и биографическом фильме «В погоне за счастьем». Об этом актёр сообщил в интервью журналу GQ.

Цитата из к/ф «Люди в черном 3». реж. Барри Зонненфельд. 2012. США Уилл Смит

Уилла Смита попросили назвать лучшие и худшие фильмы с его участием. С худшей картиной актёр определился сразу, выбрав вестерн «Дикий, дикий Вест».

Этот фильм вышел в 1999 году, он был плохо принят критиками и зрителями. Дополнительной неудачей Смита стало то, что ради съёмок в этом фильме он отказался от роли в будущем хите кинопроката «Матрица».

При этом актёр не смог выбрать один лучший фильм со своим участием. Он разделил первенство между «Людьми в чёрном» и «В погоне за счастьем». Смит добавил, что считает их почти идеальными фильмами.