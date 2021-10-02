Киев, 2 октября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива считает, что потеря транзита российского газа в Венгрию может привести к развалу Украины. Об этом Кива написал на своем Telegram-канале.

Facebook.com Илья Кива Илья Кива

«Начало конца украинской экономики, а в последствии и развала страны… Российский «Газпром» сегодня начал поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идет в обход территории Украины! Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти», — написал Киева.

Политик предлагает привлечь к ответственности бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и нынешнего президента Владимира Зеленского «за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство».

Кива заявил, что на Украине происходят процессы, аналогичные процессам в Афганистане — украинские власти стремятся действовать исключительно в интересах США.