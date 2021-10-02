Кемерово, 2 октября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области в сентябре из-за курения произошло 13 пожаров. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Ada Be Пожар в доме

«Многие «курильщики» имеют опасную привычку ходить в комнате с зажжённой сигаретой, курить, сидя за столом или в кресле, или вообще лежа на кровати. Если к этому добавить алкоголь, когда человек теряет бдительность, плохо контролирует свои действия и в любое время может заснуть — ситуация приобретает максимальную опасность. Искра или окурок незаметно падают на тканевое покрытие, которым устлан пол, обшита мебель или на белье. Как результат, вещи начинают тлеть, и едкий дым постепенно заполняет дом. При этом в беде могут оказаться не только нетрезвый курильщик и его домочадцы, но и соседи», — отметили в ведомстве.

Специалисты регионального управления МЧС России ещё раз напомнили, что «курение в помещении, особенно в нетрезвом виде, опасно для жизни».