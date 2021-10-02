Мыски, Кемеровская область, 2 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Кемеровской области вынесен приговор призывнику из города Мыски — за уклонение от прохождения военной службы. Об этом сообщило региональное управление СКР.

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Он признан виновным по ч.1 ст. 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»).

«Установлено, что в период с октября 2019 по декабрь 2020 года осуждённый неоднократно лично под роспись получал повестки о необходимости прибыть в военный комиссариат для прохождения медицинской и призывной комиссий. Однако требования о явке призывник игнорировал. Материалы были переданы в следственные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал», — уточнили в ведомстве.

Приговором суда ему назначе штрафа в размере 10 тысяч рублей.