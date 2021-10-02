Тбилиси, 2 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в голосовании на выборах в органы местного самоуправления 2 октября. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

(сс) gipajournos Саломе Зурабишвили

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«Сегодня выборы, когда поляризация должна завершиться. Я надеюсь на это, я проголосовала за деполяризацию», — сказала Зурабишвили журналистам после того, как отдала свой голос.

Она отметила важность выборов для граждан, так как мэры муниципалитетов и члены городских собраний, будут заниматься вопросами, которые непосредственно касаются жителей страны.

Стоит отметить, что перед выборами в Грузии более восьми обостряются отношения между правящей партией «Грузинская мечта» и партией «Единое национальное движение», которая была правящей до 2012 года. В сентябре были несколько стычек между сторонниками этих политсил.