Москва, 2 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Зелимхан Бакаев получил вызов в сборную России по футболу для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командами Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). Об этом 2 октября сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Алексей Колчин ИА REGNUM Зелимхан Бакаев

«Зелимхан Бакаев вызван в национальную сборную России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, сборная России по футболу в настоящее время после шести матчей находится с 13 очками в активе на втором месте турнирной таблицы группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. При этом прямые путевки в финал турнира получат победители групп. Команды, которые заняли вторые места, будут играть в стыковых матчах.