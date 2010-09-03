Новосибирск, 2 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В Новосибирске по сообщению об избиении ребёнка в школе организована доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Иван Шилов, ИА REGNUM Драка

«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что в учебном заведении в Железнодорожном районе города Новосибирска старшеклассники причинили телесные повреждения 8-летнему мальчику», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.