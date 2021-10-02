Кемерово, 2 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Вячеслав Петров досрочно сложил полномочия председателя и депутата парламента Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Отставка

«В связи с избранием в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Петров в установленном порядке написал заявление о сложении с себя со 2 октября 2021 года полномочий председателя и депутата парламента Кузбасса», — говорится в официальной информации.

До избрания нового председателя его обязанности будет исполнять заместитель председателя Юрий Скворцов.