Ханты-Мансийск, 2 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Югре часть жителей региона переведут на дистанционку. Такое поручение дала губернатор Наталья Комарова на заседании правительства автономного округа.

Коронавирус

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Настроить соответствующим образом работу каждого подразделения необходимо уже с 4 октября. «Заболеваемость растёт, жёсткость проявлений инфекции тоже достаточно серьёзная», — отметила чиновница.

Она также напомнила, что ближе к концу года запланирован ввод различных объектов в эксплуатацию. В связи с этим нужно обеспечить безопасность специалистов. Кроме того, глава региона призвала всех мобилизоваться.

Замгубернатора Югры Всеволод Кольцов сообщил на заседании, что среди заболевших растёт количество молодых граждан. При этом COVID-19 часто протекает в тяжёлых формах.