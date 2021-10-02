Петергоф, Санкт-Петербург, 2 октября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Спасатели извлекли из воды Финского залива мужчину и ребенка, которые спрыгнули из горящего катера. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пресс-служба СЗТП Горящий катер в Финском заливе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, происшествие на воде случилось утром 2 октября в Красносельском районе в акватории Финского залива.

В моторном отсеке маломерного судна произошло возгорание с последующим горением по всей площади пластикового катера с рубкой длиной 5,5 метра. В этот момент на судне находились два человека — 45-летний мужчина и 13-летний ребенок.

«По прибытию ПСС находились в воде, доставлены к берегу, осмотрены бригадой «03» — не пострадали, ожогов нет»,— уточнили в ведомстве.

По состоянию на 12:30 мск, открытого горения нет, наблюдается лишь небольшой выход дыма. В настоящий момент Спасатели буксируют катер к берегу.

«К месту следуют два катера ГУП «Пиларн» для осмотра акватории на предмет загрязнения»,— подытожили в управлении МЧС.

Как уточнили в свою очередь в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, ведомство организовало проверку по факту возгорания катера яхт-клуба «Балтиец».