Хабаровск, 2 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Хабаровский хоккейный клуб «Амур» переиграл в серии после матчевых буллитов рижскую команду «Динамо» в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. В составе «Амура» голами отличились Александр Горшков (24-я) и Роман Любимов (26-я), у рижского «Динамо» — Кристапс Зиле (27-я) и Николай Елисеев (46-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хозяева, победный бросок на счету чешского форварда «Амура» Радана Ленца.

Отметим, в следующем матче «Амур» 4 октября примет у себя подмосковный клуб «Витязь», а рижское «Динамо» в этот же день встретится на выезде с владивостокской командой «Адмирал».