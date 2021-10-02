Кемерово, 2 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 3 октября, ожидается отложение мокрого снега, на дорогах местами гололедица, в отдельных районах ночью и утром при прояснениях дымки, туманы. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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«Прогноз показателя горимости на 3 октября 2021 года: горимость 1 класса», — уточняют синоптики.

В городе Кемерово завтра, 3 октября, по прогнозам — переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью −1… +1 °C, днём +3… +5 °C.