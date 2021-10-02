Париж, 2 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Космический аппарат BepiColombo Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) успешно выполнил первый пролёт Меркурия. 2 октября об этом сообщает пресс-служба ESA.

GooKingSword Меркурий

В ходе выполнения гравитационного манёвра космический аппарат прошёл в 199 км от планеты. Установленные на борту зонда камеры сделали снимки поверхности Меркурия.

Миссия BepiColombo по изучению Меркурия была запущена в октябре 2018 года. Целью миссии является вывод на орбиту вокруг Меркурия двух аппаратов — Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter.

Программа выхода на орбиту вокруг ближайшей к Солнцу планеты предусматривает выполнение девяти гравитационных манёвров. Аппарат уже выполнил пролёт Земли и два пролёта Венеры.

Пролёт Меркурия 2 октября 2021 года стал первым гравитационным манёвром у этой планеты. Всего BepiColombo предстоит выполнить шесть пролётов Меркурия.

Планируется, что аппараты миссии будут выведены на орбиту вокруг Меркурия в декабре 2025 года. Планируется, что оба аппарата проработают в окрестностях Меркурия не менее года.