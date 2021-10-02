Чита, 2 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 2 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 69 497, причём 197 из них обнаружили только за сутки.

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Вместе с тем 60 271 пациент (+174 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1428 человек (+3 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 131 находятся в тяжёлом состоянии (+20 сутки), 45 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+3 сутки).

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