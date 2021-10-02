Иркутск, 2 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Перепись населения, досрочно проходящая в отдаленных и труднодоступных районах Приангарья, выявила 10 домохозяйств, в каждом из которых одиноко проживает человек старше 90 лет. И это в сельской местности, где нет водопровода и прочих коммунальных удобств, облегчающих жизнь. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Быть внимательнее к старикам

Также известно, что в возрасте старше трудоспособного в Приангарье зарегистрированы 532,7 тыс. человек (22,4%). В возрастной группе 65+ находится 328,7 тыс. жителей Приангарья (13,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2021 года в Алтайском крае проживало 452,2 тысячи человек в возрасте с 60 по 75 лет. Мужчин — 181,0 тысячи человек (40,0%), женщин — 271,2 тысячи человек (60,0%).

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