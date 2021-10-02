Киев, , 13:29 — REGNUM Киев обеспечит защиту бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, арестованному в Тбилиси. Об этом 2 октября заявил в эфире украинского телеканала «Дом» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Kmu.gov.ua

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«Это наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку», — сказал министр.

Он добавил, что в МИД Украины вызвали посла Грузии в Киеве. До его сведения доведут, что украинская сторона будет защищать интересы Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили вернулся в Грузию, хотя его там заочно признали виновным в ряде преступлений. 1 октября экс-президента задержали. После ареста он объявил голодовку.

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